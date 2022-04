Herboren Curry loodst Golden State naar 2e zege op rij in play-offs

In zijn tweede invalbeurt wou Stephen Curry bewijzen dat hij na een maand aan de zijlijn met een voetblessure weer helemaal de oude is. In net geen 23 minuten was de sterspeler van de Warriors goed voor 34 punten.

Golden State kon een sterke Curry wel gebruiken, want hij bezorgde zijn ploeg na een achterstand van 12 punten aan het einde van het tweede kwart voor het eerst een voorsprong. Jordan Poole was goed voor 29 punten, Klay Thompson deed met 21 punten ook zijn duit in het zakje.

Het hielp Golden State aan een vlotte 126-106-overwinning en een 2-0-voorsprong tegen de Denver Nuggets in de eerste ronde van de play-offs. Donderdag staat de derde confrontatie op het programma in Denver.

Bij Denver was de Serviër Nikola Jokic de uitblinker met 26 punten, maar hij moest 7 minuten voor tijd op het strafbankje gaan zitten na een tweede technische fout.