Phoenix deelt nieuw tikje uit aan Golden State, Dallas is de lachende derde

Golden State had leider Phoenix dit seizoen al 2 keer verslagen, maar zonder topschutter Stephen Curry was een 3e zege een lastige opdracht. Toch kwamen de Warriors prima voor de dag tegen de Suns, die pas in de absolute slotfase het laken naar zich toe konden trekken.



Een dom balverlies van de Warriors en de ervaring van Chris Paul waren bepalend voor Phoenix, dat uiteindelijk won met 103-107. Voor de Suns was het al de 62e zege van het seizoen, een evenaring van het clubrecord.

Door de nederlaag van Golden State is Memphis nu zeker van de 2e plek in de Western Conference en zakken de Warriors naar de 4e plaats. Dallas is nu de nummer 3, na een zege in Cleveland. Niet onbelangrijk, want de nummers 2 en 3 kunnen leider Phoenix pas treffen in de Conference Finals.