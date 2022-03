Golden State blijft krasselen zonder Curry en verliest nu ook bij kneusje Orlando

De Golden State Warriors begonnen enkele maanden geleden ijzersterk aan het seizoen, maar zijn intussen al een poosje hun schwung kwijt. Eerst strooide de rugblessure van draaischijf Draymond Green roet in het eten, nu is topschutter Stephen Curry geveld door een blessure aan zijn voet. En dat laat zich voelen.



In Orlando verloren de Warriors vannacht voor de 3e keer op rij: 94-90. Het was de 8e wedstrijd dit seizoen waarin Curry ontbrak. Van die 8 matchen verloor Golden State er 6. De onrust neemt sluimerend toe, want de play-offs komen er stilaan aan en zonder Curry zouden de Warriors nog wel eens kunnen wegzakken in de stand.



Met nog 10 wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen en met nog een zware reeks uitmatchen voor de boeg voelt Golden State de hete adem van Utah en Dallas in de nek.



"We spelen geen goed basketbal", beseft Draymond Green. "We zijn te soft. We moeten de fysieke strijd durven aan te gaan. En dat heeft helemaal niks te maken met de afwezigheid van Stephen Curry."



"We moeten slimmer leren zijn", voegt coach Steve Kerr eraan toe. "En we moeten de wil tonen om te winnen. We moeten opnieuw leren te winnen. Dat zijn we op dit moment even kwijt."