VIDEO: Jayson Tatum bezorgt Boston felbevochten zege met buzzer beater tegen Brooklyn

Kyrie Irving kon door de ramadan en het vroege aanvangsuur van de wedstrijd eten noch drinken en werd in Boston voortdurend uitgejouwd door de supporters van zijn ex-team, maar dat leek de spelverdeler allemaal niet te deren.



Irving was goed voor 39 punten en leek zijn team in de slotminuut op weg te zetten naar de zege in Boston met een rake driepunter. Maar Jaylen Brown bracht de Celtics weer tot op één punt van de bezoekers en dan moest het moment van Jayson Tatum nog komen.



In de slotseconden werd Tatum uitstekend bediend door Marcus Smart en na een knappe beweging legde hij de bal net voor de zoemer binnen: 115-114 voor Boston na een beklijvende wedstrijd. De Celtics leiden zo met 1-0 tegen Brooklyn, ook de 2e wedstrijd wordt gespeeld in Boston.