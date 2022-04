Vanavond beginnen de play-offs in de NBA: "We zullen de Lakers allesbehalve missen"

Vanavond worden de eerste klappen uitgedeeld in de play-offs van de NBA. Met basketbalcommentator en NBA-kenner Dennis Xhaët wikken en wegen we de favorieten op de titel.

"Er komen heel interessante play-off wedstrijden aan", vertelt Dennis Xhaët aan Sporza. "Ik heb drie wedstrijden waar ik specifiek naar uitkijk. Boston tegen Brooklyn en Philadelphia tegen Toronto staan beide heel hoog op mijn lijstje. Ook Memphis tegen Minnesota zal volgens mij heel tof zijn om te volgen." Brooklyn eindigde pas zevende in het Oosten en wist een blamage te voorkomen door zich via de play-ins te plaatsen voor de eindronde. "We moeten toch een kanttekening plaatsen bij het feit dat ze de play-ins nodig hadden." "Kevin Durant was een lange tijd geblesseerd en Kyrie Irving mocht vanwege zijn niet-vaccinatie enkel uitmatchen spelen. Ze hebben dus wel een reden voor die zevende plaats." "Toch verwacht ik dat de ploeg het veel moeilijker gaat hebben tegen Boston dan dat de meeste mensen denken. Defensief zijn ze echt niet goed genoeg." "Hoe dan ook zullen we vuurwerk mogen verwachten van hun twee ronkende namen, Irving en Durant. Ik verwacht minstens 60 punten per match van het duo. Toch betwijfel ik of dat het genoeg zal zijn. Boston is voor mij de favoriet in deze serie."

eerste ronde (best of 7) Eastern Conference Miami Heat (1) Atlanta Hawks of Cleveland Cleveland (8) 0-0 Philadelphia 76'ers (4) Toronto Raptors (5) 0-0 Boston Celtics (2) Brooklyn Nets (7) 0-0 Milwaukee Bucks (3) Chicago Bulls (6) 0-0 Western Conference Phoenix Suns (1) New Orleans Pelicans of LA Clippers (8) 0-0 Dallas Mavericks (4) Utah Jazz (5) 0-0 Memphis Grizzlies (2) Minnesota Timberwolves (7) 0-0 Golden State Warriors (3) Denver Nuggets (6) 0-0

De Milwaukee Bucks zijn de titelverdediger en openen hun play-offs tegen de Chicago Bulls. Wat mogen we dit jaar van de Bucks verwachten? "Het verschil tussen de verschillende ploegen in het Oosten is miniem. Maar voor mij is Milwaukee toch nog steeds de topfavoriet. Ze hebben met Giannis Antetokounmpo een van de beste spelers in de NBA."

"Het zal heel moeilijk zijn voor een ploeg in het Oosten om Milwaukee pijn te doen. Ik zie maar één ploeg daartoe in staat en dat is Boston."

In het Westen lijken de Phoenix Suns de duidelijke favoriet. De verliezende finalisten van vorig jaar hadden het beste reguliere seizoen van de hele NBA.

"Ze steken er met kop en schouders bovenuit in het Westen", onderschrijft Xhaët "Die ploeg hangt geweldig aan elkaar en ze hebben iets te bewijzen na de verloren finale vorig jaar. Voor Chris Paul, die binnenkort 37 wordt, is dit de uitgelezen kans om toch nog een titel te pakken in zijn carrière."

"Het wordt niet gemakkelijk om Phoenix af te stoppen, maar ik geloof toch wel in Memphis. Dat is een van de mooiste verhalen dit seizoen. Het is de jongste ploeg in de play-offs en ik zou hen zeker niet afschrijven. Het is geen hapklare prooi."

"Er zijn nog een paar wildcards. Dallas, dat nu zonder de geblesseerde Doncic begint aan de eindronde, is een moeilijke om in te schatten. Ook bij Golden State hangt alles af van hun superster Stephen Curry."

"Als die ploegen plots beginnen te draaien, dan kan het toch nog spannend worden in het Westen."

Geen Los Angeles Lakers in de play-offs dit seizoen. De ploeg van LeBron James eindigde als 11e in het Westen. Een gemis?

"Mensen die de Lakers hebben zien spelen dit seizoen, weten dat we ze niet zullen missen. Ze hebben al veel te veel aandacht gekregen voor het spel dat zij hebben laten zien dit seizoen. Als je houdt van basketbal dan ben je blij dat je hun basket niet meer moet aanschouwen dit seizoen."

"Als ik moet voorspellen wie er dit jaar de finale speelt, dan denk ik toch aan een rematch van de finale van vorig jaar: Phoenix tegen Milwaukee. Alleen denk ik dat de Phoenix Suns dit jaar revanche zullen nemen en de eerste titel in hun geschiedenis zullen winnen."