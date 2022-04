Play-in en play-offs in NBA: hoe werkt het precies en welke teams spelen tegen elkaar?

Wat?

In het verleden was het simpel: de nummers 1 tot en met 8 in de Eastern en de Western Conference speelden de play-offs. Dat is sinds 2020 anders. Door de coronapandemie werd een systeem met een play-in in het leven geroepen en dat bleek best succesvol.

In vergelijking met vroeger is het grote verschil dat nu ook de nummers 9 en 10 na het reguliere seizoen in het Oosten en het Westen nog de play-offs kunnen halen.