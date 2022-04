Timberwolves beginnen play-offs met stuntje tegen Memphis

In deze eerste ronde in de play-offs wordt er gespeeld naar een "best-of-7". En de Wolves hebben dus een eerste puntje beet tegen Memphis, toch het tweede reekshoofd in het westen. Anthony Edwards scoorde 36 punten in de eerste PO-wedstrijd van zijn carrière, met steun van Karl-Anthony Towns (29 punten en 13 rebounds). Voor Memphis scoorde Ja Morant 32 punten.

Golden State kon weer rekenen op Stephen Curry. Hij is weer inzetbaar na een voetblessure en mocht 20 minuten meespelen. Toch was het Jordan Poole die uitblonk bij de Warriors met 30 punten.

Eerder had Philadelphia zijn eerste wedstrijd thuis tegen Toronto gewonnen. Joel Embiid (19 punten) en James Harden (22 punten) hielden zich koest, en het was Tyrese Maxey die opviel met 38 punten.

Eerder op de dag won Utah, vijfde in het westen, met 93-99 in Dallas, vierde in het westen en zonder Luka Doncic, die een kuitblessure heeft.