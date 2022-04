Giannis en Bucks hebben laatste woord tegen Nets en Durant, Lakers vallen uit play-in

De halve finale tussen de Bucks en de Nets in het Oosten vorig jaar was een spektakel, dat pas beslist werd na een verlenging in de 7e wedstrijd, en hun match van gisteren kan een voorbode zijn van een nieuwe hoogstaande play-offontmoeting dit jaar.



De bezoekende Bucks, vorig jaar NBA-kampioen, legden ook nu de Nets het zwijgen op. Brooklyn (8e) wil 7e worden, zodat het het thuisvoordeel heeft in de play-in, Milwaukee (2e) zoekt om dezelfde reden nog de koppositie in de laatste rechte lijn van de reguliere competitie.



Antetokounmpo was op de afspraak. Hij leed dan wel 8 balverliezen, maar maakte dat goed met 44 punten, 14 rebounds en 6 assists. Met een driepunter à la Stephen Curry gooide hij de zijnen naar een verlenging. Zijn 2 vrijworpen in de ultieme seconden verzekerden het succes. Het buzzer shot van Kevin Durant ging de mist in.



Giannis maakte nu 14.216 punten voor Milwaukee, daarmee doet hij beter dan legende Kareem Abdul-Jabbar (14.211 ptn).



Bij de Bucks deed Jrue Holiday (19 ptn) zijn stevige duit in het zakje, Khris Middleton (16 ptn) werd in het 3e kwart uitgesloten na een stevige fout op Bruce Brown.



Bij de thuisploeg was Durant de beste met 26 punten, 11 assists en 7 rebounds. Kyrie Irving deed daar 25 punten bij.