Monsterdunk én game-winner: nieuwe superster Ja Morant doet monden openvallen in de NBA

In de play-offs in de NBA heeft Miami zich geplaatst voor de tweede ronde en staat Phoenix opnieuw op voorsprong tegen New Orleans. Maar de hoofdrol was afgelopen nacht voor Ja Morant, het nieuwe troetelkind van de NBA. De springveer van Memphis scoorde een waanzinnige dunk tegen Minnesota en besliste ook nog de match met een atletische lay-up in de slotseconden.

Voor de kenners is het al lang geen geheim meer: Ja Morant is een van de opwindendste spelers van de nieuwe generatie NBA-sterren. Dat heeft de 1,91m grote guard afgelopen nacht nog maar eens bewezen.



In de 5e wedstrijd tussen zijn Memphis en Minnesota eiste Morant andermaal de hoofdrol op. Na een eerder bleek wedstrijdbegin deed hij aan het einde van het 3e quarter de zaal ontploffen met een krankzinnige dunk over Timberwolves-speler Malik Beasley.

In het 4e quarter ging Morant vervolgens helemaal los. De spelverdeler maakte de laatste 11 punten voor de Grizzlies, inclusief een beslissende lay-up in de slotseconden van de wedstrijd. Memphis won de nagelbijter zo met 111-109.



"We hebben ontzettend hard moeten vechten. Ik bedank God dat we Ja Morant hebben en dat hij zo goed is", sprak Memphis-speler Brandon Clarke na de overwinning.



De Grizzlies leiden nu in de serie met 3-2, wie als eerste 4x wint, stoot door naar de 2e ronde. De 6e match wordt gespeeld in Minnesota. Komt het tot een beslissende 7e wedstrijd, dan heeft Memphis opnieuw het thuisvoordeel.

De game-winner van Ja Morant:

Miami telt Atlanta helemaal uit

In de Eastern Conference heeft 1e reekshoofd Miami zich geplaatst voor de 2e ronde. De Heat wonnen voor de 4e keer in 5 wedstrijd van Atlanta: 97-94.



Miami miste voor de 2e wedstrijd op rij spelverdeler Kyrie Lowry met een hamstringblessure en ook topschutter Jimmy Butler ontbrak door knieproblemen, maar dat leek de nummer 1 in het Oosten dus niet te deren.



Invaller Victor Oladipo nam Butlers rol als afwerker over en was goed voor 23 punten, Bam Adebayo tekende voor 20 punten. Atlanta-ster Trae Young zat opnieuw in de tang van de ijzersterke Miami-defensie en bleef steken op 11 puntjes.

Phoenix heeft nog één zege nodig

Phoenix, de nummer 1 in de Western Conference en het beste team in het reguliere seizoen, staat ook op de drempel van de 2e ronde. De verliezende finalist van vorig seizoen versloeg vannacht New Orleans met 112-97 en heeft nog één zege nodig om zich te plaatsen voor de volgende ronde.



Voor de 5e confrontatie met New Orleans misten de Suns nog steeds hun topschutter Devin Booker, die in de lappenmand ligt met een hamstringblessure. Een ijzersterke Mikal Bridges was vannacht de topschutter van Phoenix met 31 punten. Spelverdeler Chris Paul was na een bleke 4e match ook weer op de afspraak, met 22 punten en 11 assists.



Phoenix heeft nu 2 kansen om het af te maken. Donderdag vindt de 6e match plaats in New Orleans, een eventuele 7e wedstrijd is opnieuw in Phoenix.

De uitslagen van dinsdag:

Miami - Atlanta 97-94

Memphis - Minnesota 111-109

Phoenix - New Orleans 112-97

De stand in de play-offs: