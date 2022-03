Ja Morant schittert opnieuw bij Memphis en pakt uit met record van 52 punten

De Memphis Grizzlies wonnen met 118-105 van de Spurs en hadden die zege vooral te danken aan een uitstekende Ja Morant. Hij pakte uit met 52 punten. En daar zaten een paar pareltjes tussen.

Zo was er een dunk over Jakob Poeltl in het eerste kwart en net voor de pauze kwam hij met een buzzerbeater. De 52 punten zijn een persoonlijk record voor Ja Morant en het is ook een record voor een speler van de Grizzlies.

Enkele dagen geleden zette hij zelf dat record voor de Grizzlies al eens scherper met zijn 46 punten tegen de Bulls.

Hij scoort nu dus meer dan 45 punten in twee opeenvolgende matchen. De enige spelers die dat ook konden voor hun 23e verjaardag zijn Luka Doncic, Devin Booker, LeBron James, Rick Barry en Walt Bellamy.