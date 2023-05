NBA draft lottery: pingpongballetjes, "tanking" en een van de grootste talenten sinds LeBron

Zelden is er vooraf meer inkt gevloeid over de NBA-draft lottery, die vanavond plaatsvindt in de VS. De inzet is dit jaar dan ook bijzonder hoog: elk team droomt wel van het Franse toptalent Victor Wembanyama. Maar hoe zit de draft precies in elkaar en waarom is verliezen soms interessanter dan winnen? Wij leggen het voor u uit.