Zes clubs openen straks jacht op basketbaltitel: "Grote kans op finale Antwerp-Oostende"

In de BNXT League gaan vanavond de nationale play-offs van start. Hoe liggen de krachtsverhoudingen bij de start van de Belgische titelstrijd? Sporza blikt vooruit met basketbaljournalist Maarten Weynants. "De geschiedenis heeft ons geleerd dat gokken tegen Oostende een slecht idee is", licht hij meteen een tipje van de sluier.

De zogeheten "crossborder-fase" van de BNXT League zit erop en de Elite Gold-reeks met de beste 5 teams uit België en Nederland heeft toch nog voor een kleine verrassing kunnen zorgen: dankzij een reeks van 10 overwinningen op een rij gaat niet Oostende, maar wel Antwerp de play-offs in als nummer 1. "Wanneer Oostende niet de poleposition heeft, is dat toch een verrassing, ja", beaamt Maarten Weynants. "Antwerp heeft die poleposition niet gestolen. Het heeft in 2023 slechts 2 keer verloren, 2 keer van Oostende in de competitie."



"In de Elite Gold bleven de Giants foutloos, al was het 2 keer erg close. Dat hebben ze wel fantastisch gedaan, zeker na de blessures van Butterfield. Ook Bradford moesten ze enkele wedstrijden missen. Maar dankzij hun sterke teamdefense hebben de Giants toch prachtige resultaten kunnen neerzetten."

Antwerp Giants heeft het fantastisch gedaan in de Elite Gold, zeker na de blessures van Butterfield en Bradford. Maarten Weynants

Oostende-coach Dario Gjergja hekelde afgelopen weekend het competitieformat: Oostende en de Giants verloren tot nog toe elk 6 keer, waarvan Antwerpen 2x tegen Oostende. Toch tellen de Giants 1 punt meer, door de halvering van de punten na de nationale fase en betere resultaten van Antwerp in de Elite Gold. "Gjergja mag dat absoluut vinden. Het is goed dat hij zijn gedacht zegt", vindt Maarten Weynants. "Maar dit is nu eenmaal het format van de competitie, waar destijds - op Luik na - alle clubs mee ingestemd hebben. Dat zijn de spelregels, je weet het vooraf en het is voor iedereen gelijk." "Dario Gjergja ziet de halvering van de punten natuurlijk niet graag gebeuren, maar het werkt wel ongelooflijk goed. Het zorgt voor meer spanning. We hebben fantastische matchen gezien in de Elite Gold. Eigenlijk klaagt niemand over het competitieformat."

Oostende-coach Dario Gjergja uitte kritiek op het competitieformat van de BNXT League.

Thuisvoordeel bepalend in kwartfinales?

Als nummers 1 en 2 mogen Antwerp en Oostende voorlopig even uitrusten: zij komen straks pas vanaf de halve finales in actie. In de kwartfinales bijten Limburg United-Charleroi en Mechelen-Leuven vanavond de spits af. Wie zijn daar de favorieten? "Ik denk dat Limburg United licht favoriet is tegen Charleroi, ook omdat zij het thuisvoordeel hebben", weet Weynants. "Op papier heeft Limburg United meer ervaring, al hebben de ervaren jongens dit seizoen ook al veel blessures gehad." "Het kan best spannend worden. Ik zou niet schrikken als het tot 3 wedstrijden komt. Charleroi kan het met zijn sterke verdediging Limburg knap lastig maken. Groot is het verschil tussen de 2 teams niet. Misschien wordt het thuisvoordeel wel doorslaggevend."

Leuven heeft al zijn matchen in de Elite Silver gewonnen, daar moet je toch niet te licht over gaan. Maarten Weynants

Mechelen-Leuven is een heruitgave van de halve finales van vorig jaar, toen Mechelen na een spannende serie van 5 matchen aan het langste eind trok. "Maar nu is het een best-of-3, dat is toch heel anders. De 1e match is cruciaal. Je moet er meteen staan", zegt Weynants. Leuven plaatste zich vanuit de Elite Silver als nummer 6 voor de play-offs. "Zij hebben daar al hun matchen gewonnen, daar moet je toch niet te licht over gaan. Dat is de verdienste van coach Eddy Casteels, die respect eist voor elke tegenstander." "Tegen Mechelen zal het wel heel ander basketbal zijn dan in de Elite Silver. Het niveau van Leuven zal omhoog moeten. Mechelen heeft met Loubry en Mukubu 2 ervaren rotten en het kan ook iets meer roteren, ook al is Mennes out. Maar als Leuven die 1e match in Mechelen kan winnen, zou het wel eens heel lastig kunnen worden voor Kangoeroes."

Een beeld uit de halve finales van vorig jaar, waarin Mechelen en Leuven elkaar tot het uiterste dreven.

Op naar finale Antwerp-Oostende? "Die kans is groot"

In de halve finales wacht Antwerp de winnaar van Limburg United-Charleroi op, Oostende treft Mechelen of Leuven. Gaan we straks naar een titelfinale tussen Antwerp en Oostende of valt er toch nog een verrassing uit de bus? "Ik wil niet te veel vooruitlopen op de feiten, maar op dit moment lijkt de kans op een finale tussen Antwerp en Oostende toch erg groot", vindt Maarten Weynants. "Qua spelerspotentieel steken die 2 clubs er bovenuit." "Wie dan de favoriet is? De geschiedenis heeft ons geleerd dat gokken tegen Oostende een slecht idee is, ook al hebben de Giants dit jaar het thuisvoordeel als ze allebei de finale halen." "Oostende is echt doordrenkt van "championship DNA". En het kan ook heel diep roteren. Tel daarbij nog eens de ervaring van een Gjergja of een Gillet, dan geef ik Oostende nog altijd het voordeel. Elk jaar zijn er wel mensen die twijfelen aan Oostende, maar elk keer opnieuw zijn zij de favoriet." Een finale tussen Antwerp en Oostende zou ook een heruitgave zijn van de bekerfinale. Die werd gewonnen door de Giants. "Er zullen zeker revanchegevoelens zijn bij Oostende. Maar ze weten wel dat ze van Antwerp kunnen winnen. Dat hebben ze 2x getoond in de competitie." "Maar goed: op het belangrijkste moment tot nu toe - de bekerfinale - heeft Antwerp wel getoond dat het ook van Oostende kan winnen. Ik zie dus niet meteen een mentaal voordeel voor een van de 2 teams. Wil Oostende zijn titel verlengen, zal het wel zeker 1x moeten winnen in Antwerpen. Dat maakt de opdracht wel wat moeilijker."