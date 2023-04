VIDEO: EuroLeague-duel tussen Real Madrid en Partizan ontsierd door massale knokpartij

De EuroLeague-wedstrijd tussen Real Madrid en Partizan Belgrado is donderdagavond helemaal uit de hand gelopen. In de slotfase van de match gingen beide teams met elkaar op de vuist. Liefst 21 spelers werden uitgesloten. De EuroLeague heeft de incidenten scherp veroordeeld.

De belangen zijn groot in de EuroLeague, na de NBA de sterkste clubcompetitie ter wereld, zeker nu de play-offs van start gegaan zijn. In de 1e ronde had Real Madrid eerder deze week de 1e confrontatie met Partizan verloren en dus was de 2e match er eentje op het scherp van de snee. In de slotfase van de wedstrijd kookten de potjes helemaal over, met een massale vechtpartij tot gevolg. Het duel ontaardde na een stevige fout van Real Madrid-speler Sergio Llull op Kevin Punter. De voormalige speler van de Antwerp Giants reageerde en daarna was het hek van de dam. Vooral Guerschon Yabusele liet zich niet onbetuigd. De Fransman van Real Madrid greep Partizan-speler Dante Exum bij de nek en wierp hem als een volleerd worstelaar met een ferme smak tegen het parket. Het duurde even voor de gemoederen ietwat bedaard waren en op dat moment hadden de scheidsrechters geen andere keuze dan de wedstrijd te staken bij een 80-95-stand. Er kon niet voortgespeeld worden, want 21 van de 24 spelers en ook enkele stafleden werden uitgesloten voor hun aandeel in de opstand. (lees voort onder de video)

Partizan-arts woest: "Exum had zijn rug kunnen breken"

Partizan-speler Dante Exum, het slachtoffer van de heupworp van Yabusele, verliet de zaal op krukken. Volgens de eerste vaststellingen van de Partizan-clubarts heeft de Australiër een gekloven lip en een gescheurde pees in zijn teen. "De manier waarop Yabusele tekeer ging, die judoworp, dat verdient een celstraf en een levenslange schorsing", fulmineerde de dokter. "Exum had zijn rug kunnen breken of een zware hoofdblessure kunnen oplopen. Dit had het einde van zijn carrière kunnen zijn. Dit heb ik nog nooit meegemaakt." Voorlopig blijft de 80-95 staan als uitslag van de wedstrijd, al krijgt de zaak wellicht nog een staartje. De disciplinaire commissie van de EuroLegue buigt zich vandaag over de zaak en de kans is reëel dat verschillende spelers een schorsing zullen krijgen. "We veroordelen ten strengste wat er gebeurd is aan het einde van de wedstrijd", klinkt het in een mededeling van de EuroLeague. "Dit strookt niet met de waarden van onze competitie en van de basketbalsport." (lees voort onder de tweets)

Partizan-coach roept fans op tot kalmte