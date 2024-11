Spanning tot laatste seconden: Antwerp Giants boekt felbevochten zege in overtime tegen Okapi Aalst

In een bloedstollend duel tussen Antwerp Giants en Okapi Aalst was overtime nodig om een winnaar aan te wijzen. Beide ploegen hielden elkaar lange tijd in evenwicht, maar uiteindelijk trokken de Giants aan het langste eind. De wedstrijd, doorspekt met driepuntpogingen, eindigde in een 95-87 overwinning voor de thuisploeg.