Denver Nuggets kegelen Phoenix Suns dankzij triple-double van Nikola Jokic uit de play-offs

Phoenix stond 3-2 in het krijt tegen Denver en kon zich dus geen nieuwe misstap veroorloven. Toch waren het de bezoekers die als beste uit de startblokken schoten. Denver sloeg in het eerste kwart een beslissende kloof van 18 punten en keek nooit meer achterom.

Vooral tweevoudig MVP Nikola Jokic gooide hoge ogen met een triple-double. De Serviër was goed voor 32 punten, 10 rebounds en 12 assists. Ook luitenant Jamal Murray had met 26 stuks een belangrijke hand in de zege.

Bij Phoenix was waterdrager Cameron Payne de verrassende topscorer met 32 punten. Sterspelers Kevin Durant (23 punten) en vooral Devin Booker (12 punten) lieten het dan weer afweten.

Denver stoot dus door naar de laatste vier, waar het de Golden State Warriors of LA Lakers treft. In die Conference Finals hoopt Nikola Jokic het laatste gaatje op zijn palmares op te vullen en eindelijk te kampen om de felbergeerde NBA-titel.

