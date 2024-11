Kangoeroes Mechelen lokt 3x3 Belgian Lion Jonas Foerts opnieuw (tijdelijk) naar de zaal

Jonas Foerts gaat opnieuw bij Kangoeroes Mechelen in de BNXT League aan de slag. De 3x3 Belgian Lion maakt gebruikt van de winterstop in het 3x3-basketbal om weer het parket op te zoeken.

Jonas Foerts was in het verleden al aan de slag bij Kangoeroes Mechelen, maar maakte in de zomer van 2023 plots de overstap naar het 3x3 basketbal.

Bij Team Antwerp, dit seizoen omgedoopt tot Team Riffa, groeide hij snel uit tot een sterkhouder. Foerts, de huidige nummer 13 van de wereld in 3x3, is sindsdien ook een vaste waarde bij de 3x3 Belgian Lions.

Foerts heeft zijn liefde voor 3x3 nooit onder stoelen of banken gestoken, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De 28-jarige forward maakt de komende maanden gebruik van de winterstop in 3x3 om weer bij zijn oude club Kangoeroes te spelen in de BNXT League.

"Met een schat aan ervaring, kennis, een ongelofelijk shot en een energie die aanstekelijk is, zal Jonas ons komen versterken, alvorens in april terug de 3X3 World Tour te hervatten", laat Kangoeroes weten.

"Wij zijn ervan overtuigd dat zijn inbreng ons als team naar een hoger niveau zal tillen en kijken er dan ook enorm naar uit hem opnieuw op het parket te zien."

Foerts was afgelopen weekend met Team Riffa nog actief op de 3x3 WorldTour-finale in Hongkong. Foerts en zijn Belgische ploegmakkers eindigden daar op de 3e plaats. Riffa heeft het jaar afgesloten als de nummer 7 van de wereld.