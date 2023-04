750.000 dollar boete voor de Dallas Mavericks omdat het zonder toppers speelde

Tanking? Het is een strategie om je ploeg achteraf zaken te laten doen in de NBA-draft. De slechtste teams krijgen voorrang in het transfersysteem van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Dallas paste de strategie vorig weekend toe door Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Josh Green, Maxi Kleber en Christian Wood niet op te stellen tegen de Chicago Bulls (112-115). Luka Doncic stond nauwelijks een kwartier op het parket.

Deels omdat de spelers van Dallas geblesseerd waren, maar ook uit strategische overwegingen oordeelt de NBA nu. Met een grote boete als straf.

"De Mavericks hielden zich niet aan de NBA-regels over het laten rusten van spelers. Met publieke verklaringen en acties lieten ze zien dat ze die wedstrijd wilden verliezen in de hoop de top pick in de draft van 2023 binnen te halen", aldus de NBA in een verklaring.



Ondertussen is de eindronde zonder Dallas begonnen. In februari stonden de Mavs nog op de 4e plaats in de Western Conference. Twee maanden later waren ze naar de 11e plaats gezakt. Enkel de top 10 maakte kans op de play-offs.