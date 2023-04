Dallas Mavericks van Luka Doncic laten play-offs (met opzet) schieten

Vorig seizoen speelden de Dallas Mavericks nog de finale van het Westen in de NBA, tegen de latere kampioen Golden State, dit jaar missen ze de play-offs.

De Mavs verloren vannacht met 112-115 van de Chicago Bulls. Eigenaar Mark Cuban had bijna alle sterspelers op de bank gehouden.

Kyrie Irving en Tim Hardaway jr. zaten naast hem en speelden niet, Luka Doncic stond nog geen kwartier op het parket.

Op die manier liet Dallas doelbewust de 10e plaats en een ticket voor de barrages van de play-offs liggen.

"Tanken", heet die ingreep in het basketbal. Met die strategie hoopt Cuban een zaakje te doen in de NBA-draft om toptalent naar Dallas te halen. De slechtste teams krijgen voorrang in het transfersysteem van de Amerikaanse competitie.