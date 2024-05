Emma Meesseman en Alexander Hendrickx mogen trofee uitreiken aan bekerwinnaar

Morgen staat er een Belgisch voetbalfeest geprogrammeerd op de Heizel: Union en Antwerp strijden om de beker. Antwerp is de bekerhouder, Union won zijn vorige beker in... 1914. Kijk naar de bekerfinale met livestream of op VRT 1 of stem af op Radio 1. De aftrap is op een ongewoon tijdstip: 15.30 uur.