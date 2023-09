Servië overklast ongeslagen Litouwen in kwartfinales WK basketbal

Litouwen botste op een stevig Servisch collectief, dat het nochtans op dit WK doet zonder NBA-kampioen Nikola Jokic. Onder aanvoering van Bogdanovic sloopte Servië met zijn gevarieerde spel de Litouwse tegenstand.



Het eerste quarter ging nog gelijk op (24-25 voor Litouwen), maar richting de rust nam Servië de bovenhand (49-38). Na 30 minuut was de buit al zo goed als binnen (73-55).



De sublieme Servische defensie legde de Litouwers het zwijgen op: Jonas Valanciunas, de pivot van New Orleans, kwam niet verder dan 11 punten.



Aan de overkant was Bogdanovic de topschutter met 21 punten, Filip Petrusev kwam van de bank met 17 punten.



Servië werkt de rest van het WK trouwens af met 11 en niet 12 spelers. Het verloor vorige week Borisa Simanic, die na een elleboogstoot tegen Zuid-Soedan een nieroperatie nodig had. Door complicaties moest zijn nier zelfs verwijderd worden.



Het dramatische voorval bracht de Servische ploeg dichter bij elkaar. Simanic was ook aanwezig in de Mall of Asia Arena in Manila, zij het figuurlijk: zijn truitje hing op een stoeltje op de spelersbank.



Litouwen blijft troosteloos achter: op het WK van 1998 klopten ze de VS, het beste basketballand ter wereld, op de Spelen van 2004 opnieuw. Maar net als nu leverde dat nooit een medaille op.