Belgische boeman Letland ontpopt zich nu ook tot WK-revelatie: alle kwartfinalisten op een rij

De revelaties: Letland en Italië

Letland is er voor het eerst bij op een WK en staat prompt in de kwartfinales. En dan missen de Letten nog hun grote - letterlijk en figuurlijk - ster, NBA-speler Kristaps Porzingis. Qua visitekaartje kan dat tellen. Op weg naar het WK was Letland in de voorrondes al de grote boeman van België, door onze Belgian Lions 2 keer met miniem verschil te kloppen. Als het dubbeltje destijds naar de andere kant gevallen was, had België misschien wel gedebuteerd op dit WK en niet de Letten. Dat de Letten ongenadig zijn, tonen ze ook op dit toernooi. In de poulefase bezegelden ze het lot van vicewereldkampioen Frankrijk. In de 2e ronde duwden ze ook titelverdediger Spanje richting exit. "Dit is ongelooflijk. Het is fantastisch dat we nu bij de top 8 van dit WK horen. Dat bekent enorm veel voor ons", zegt de Let Arturs Zagars. Woensdag neemt hij het samen met zijn maats op tegen Duitsland voor een plek in de halve finales.

Ook de Italianen werden vooraf niet meteen in de kwartfinales verwacht, maar kijk: ze mogen het dinsdag opnemen tegen Team USA met een plek in de halve finales als inzet. Het is liefst 25 jaar geleden dat Italië zich nog eens bij de laatste 8 wist te scharen op een WK. "Dat had zelfs mijn moeder niet verwacht", lacht de passionele bondscoach Gianmarco Pozzecco, die er in 1998 zelf bij was als speler toen de Italianen voor het laatst de kwartfinales haalden. Tijdens de confrontatie met de VS wordt het onder meer uitkijken naar Paolo Banchero. De Italianen hadden stiekem gehoopt om de Amerikaan met een Italiaanse vader te kunnen rekruteren, maar de sterspeler van Orlando Magic hapte dit jaar snel toe toen Team USA kwam aankloppen. Dat Banchero niet meer wakker ligt van het land van zijn vader werd duidelijk toen hem dit weekend gevraagd werd of hij een boodschap had voor de Italiaanse fans. "No", luidde het kurkdroog. Een extra prikkel voor de Italianen?

De ongeslagenen: Duitsland en Litouwen

Twee landen hebben de kwartfinales bereikt met een ongeslagen status: Duitsland en Litouwen. Vooral de 5 op 5 van de Litouwers springt in het oog, want zij hadden een stunt nodig tegen Team USA om hun perfecte rapport te behouden. Basketbal is al jaren sport nummer 1 in Litouwen, dat dit toernooi bijzonder efficiënt afwerkt vanachter de driepuntlijn. Met ruim 46% komt niemand in de buurt van het Litouwse driepuntpercentage. "De zege tegen de Amerikanen was een van onze strafste overwinningen ooit, maar tijd om te vieren was er niet. We hebben onze energie gespaard", sprak de Litouwse bondscoach Kazys Maksvytis. Zijn team neemt het straks op tegen het immer sterke Servië.

Net als Litouwen verloor ook Duitsland nog niet op weg naar de kwartfinales. Onder leiding van NBA-speler en dirigent Dennis Schröder maalden de Duitsers al hun tegenstanders fijn, alleen tegen Australië was het verschil miniem. In zijn laatste wedstrijd maakte Duitsland bovendien indruk met een straffe comeback tegen het Slovenië van Luka Doncic. De Slovenen leidden na het 1e quarter met 25-11, maar kregen uiteindelijk nog een nederlaag van bijna 30 punten verschil om de oren. In de kwartfinales neemt Duitsland het op tegen toernooirevelatie Letland. De winnaar van dat duel zet sowieso ook een grote stap richting Olympische Spelen. De beste 2 Europese landen van dit WK pakken immers een rechtstreeks ticket voor Parijs 2024.

De outsiders: Servië en Slovenië

Net als Duitsland heeft ook Servië dit WK al indruk gemaakt met een handvol klinkende overwinningen. Ook zonder NBA-ster Nikola Jokic acteren de Serviërs dus ijzersterk, alleen tegen het verrassende Italië moesten ze zich (nipt) gewonnen geven. Servië vat de eindfase van het toernooi aan met 11 spelers in plaats van 12: power forward Simanic ligt nog steeds in een Filipijns ziekenhuis, waar hij een nier moest laten verwijderen na een elleboogstoot. Simanic verloor door complicaties heel wat bloed en toen het moeilijk bleek om het juiste donorbloed te vinden, boden zijn ploegmaats zich spontaan aan om bloed te geven. Het voorval heeft het team dichter bij elkaar gebracht, zoveel is zeker. "We hebben na die match niet geslapen. Het was een zwaar moment voor de hele ploeg", aldus center Nikola Milutinov. In de kwartfinales wacht Servië met het ongeslagen Litouwen een krachtmeting tussen twee Europese grootmachten.

Ook altijd een gevaarlijke klant: een team met Luka Doncic in de gelederen. De Slovenen reden een perfect parcours tot hun laatste match, waarin Duitsland een scheve situatie helemaal omkeerde. Het moet toch een mentale tik geweest zijn voor Doncic en co, die het in de kwartfinales zullen opnemen tegen Canada. Aan Doncic zal het niet gelegen hebben. De NBA-ster van de Dallas Mavericks is voorlopig de topschutter van het toernooi met een gemiddelde van ruim 26 punten per wedstrijd. Maar is Doncic ook goed genoeg omringd? De Duitse comeback tegen Slovenië heeft wellicht wel wat manco's blootgelegd, die ook de Canadezen niet ontgaan zullen zijn. Al is Doncic' bijnaam natuurlijk niet voor niets "Luka Magic". Tovert hij zijn land ook naar de halve finales?

De olympiërs: Canada en Verenigde Staten

Bij het ingaan van de kwartfinales blijven nog 2 landen uit Amerika over: Canada en de Verenigde Staten. Omdat de beste 2 Amerikaanse landen een rechtstreeks ticket voor Parijs 2024 krijgen, hebben zij misschien wel een mentaal voordeel ten opzichte van de Europese landen: de olympische kwalificatie en de bijhorende gemoedsrust hebben zij al op zak. Ook de beste 2 van Europa mogen rechtstreeks naar de Olympische Spelen, maar met nog 6 Europese landen in de running wordt het knokken voor die 2 tickets. Canada, met NBA-ster Shai Gilgeous-Alexander als weergaloze regisseur, maakte dit toernooi al indruk met een demonstratie tegen vicewereldkampioen Frankrijk. Een verrassende nederlaag tegen Brazilië was daarna een tik, maar na de winst tegen uittredend wereldkampioen Spanje kunnen de Canadezen met vertrouwen richting kwartfinale tegen het Slovenië van Luka Doncic. De VS, zonder sterren à la Stephen Curry of LeBron James, moet het dit toernooi dan weer vooral van het collectief hebben, met tussendoor de klasseflitsen van superster-in-wording Anthony Edwards. De Amerikanen trekken met een onverwachte nederlaag tegen Litouwen naar de kwartfinales. Tegen het geslepen Italië zal straks blijken of die opdoffer het geloof in eigen kunnen aangetast heeft.