Opschudding op WK basketbal: titelpretendent Frankrijk sneuvelt in de 1e ronde na Letse stunt

Twee wedstrijden: zo lang heeft Frankrijk mogen dromen van een WK-medaille. De Fransen werden voor het toernooi tot de favorieten gerekend, nadat ze 2 jaar geleden zilver gepakt hadden op de Olympische Spelen. Ook op het EK vorig jaar werd Frankrijk 2e.

Maar in hun eerste groepsmatch eerder deze week hadden de Fransen al een pak rammel gekregen van Canada. Zondag moest er dan ook gewonnen worden van Letland, want ook de Letten hadden hun eerste poulewedstrijd gewonnen.

In een zenuwslopend duel trok Letland, zonder zijn geblesseerde NBA-ster Kristaps Porzingis, aan het langste eind. De collectief sterke Letten wonnen met 88-86 en zijn zo net als Canada al zeker van een plekje in de volgende ronde.

"Dit is een enorme ontgoocheling", reageerde de Fransman Nicolas Batum na afloop. "We zijn er fysiek en mentaal doorgezakt. Het was niet goed vandaag. Iedereen moet zichzelf in vraag stellen."

Bij de Fransen ontbrak dit WK onder meer toptalent Victor Wembanyama, die zich voorbereidt op zijn allereerste NBA-seizoen. "We hadden hier wereldkampioen kunnen worden, maar daarvoor hadden we iedereen nodig. Ook volgend jaar op de Spelen in Parijs zullen we iedereen nodig hebben", aldus Batum.

Frankrijk wacht voor het weer naar huis moet nog een overbodige ontmoeting met Libanon, dat eerder vandaag basketballes kreeg van een alweer impressionant Canada. De Canadezen vestigden in de 128-73-zege een WK-record door liefst 44 assists uit te delen.