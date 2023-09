Canada schakelt titelverdediger Spanje uit op het WK basketbal

Canada was sinds de eeuwwende een meeloper in het basketbal bij de mannen, maar voor dit WK hebben ze een aardig ploegje op de been gebracht, met NBA-spelers Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks en RJ Barrett als hoekstenen.



Gilgeous-Alexander, die als rookie bij Oklahoma City Thunder meteen voor het All Star-team werd gekozen, was met 30 punten de grootste ster tegen de Spanjaarden.



Op het einde werd het wel nog spannend, toen de Spanjaarden tot op 3 punten naderden en Alex Abrines een driepunter maar nipt miste at the buzzer. Eindstand: 88-85.



In de volgende ronde nemen de Canadezen het op tegen het Slovenië van Luka Doncic. De Amerikanen werden door Litouwen naar de 2e plaats in de groep verwezen en treffen nu toernooirevelatie Italië.