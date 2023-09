WK basketbal: Serviër Simanic speelt een nier kwijt na elleboog van tegenstander

Borisa Simanic belandde vorige week in het ziekenhuis in Manila nadat hij in de match tegen Zuid-Soedan een stevige tik op een van zijn nieren had moeten incasseren.

Aanvankelijk was er nog geruststellend nieuws over Simanic, maar nu is gebleken dat de situatie toch ernstiger was dan gedacht. De Servische basketbalfederatie heeft bevestigd dat Simanic in de Filipijnse hoofdstad geopereerd is en dat de artsen zondag een nier hebben moeten verwijderen.

Simanic zal dit WK uiteraard niet meer in actie komen. Servië speelt dinsdag in de kwartfinales tegen Litouwen. Wat de gevolgen zijn voor Simanic' verdere carrière is op dit moment nog niet duidelijk.



De Zuid-Soedanees Nuni Omot, die het incident veroorzaakte, had zich eerder al verontschuldigd. "Ik wil me oprecht excuseren. Ik ben geen vuile speler en het was ook zeker niet mijn intentie om vuil te spelen", reageerde Omot.

"Mijn gedachten gaan uit naar Borisa Simanic. Ik bid voor hem en ik hoop dat hij spoedig herstelt."