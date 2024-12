3x3-bezieler Nick Celis pleit schuldig, maar hoopt op opschorting straf: "De zaak weegt zwaar op hem"

Voor de correctionele rechtbank in Antwerpen is het proces gestart tegen de Belgische 3x3-basketbalploeg. Voor bezieler Nick Celis wordt 2 jaar cel met uitstel geëist voor oplichting. Hij pleit schuldig, maar vindt dat hij genoeg gestraft is. Op 8 januari volgt de uitspraak.

Maar ruim een jaar later, na het WK in Antwerpen, kreeg die verrassende prestatie een zwart randje door onthullingen in De Standaard.

Celis was volgens de aanklager de voortrekker in de fraudezaak en zou het grootste deel van de fictieve toernooien hebben aangemaakt. Het openbaar ministerie vraagt 2 jaar cel met uitstel en een geldboete van 1.000 euro.

Vandaag zijn Nick Celis en 6 andere beklaagden voor de correctionele rechtbank in Antwerpen verschenen. De kwalificatie van de feiten zijn oplichting en valsheid in informatica.

Hoofdbeklaagde Nick Celis excuseerde zich in de rechtbank voor de feiten. Hij pleit schuldig, maar hoopt op een opschorting van de straf: omdat hij al gestraft is (lees: geschorst) door de Vlaamse basketbalfederatie. Celis mocht de voorbije jaren geen basketbal meer spelen.

Onder meer Basketbal Vlaanderen en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) menen schade geleden te hebben.

Ook de Hongaarse basketbalfederatie was vertegenwoordigd in de rechtbank in Antwerpen. Na verlies in de voorrondes tegen België haalde de Hongaarse 3x3-ploeg de Olympische Spelen van 2020 net niet.

"Wij vragen aan de rechtbank om een deskundige aan te stellen die een effectieve schade bepaalt", klinkt het bij de Hongaren. "Dat is zeer moeilijk na te gaan, want deelname aan de Olympische Spelen is onbetaalbaar."

Over een maand, op 8 januari, volgt de uitspraak.