3x3-bezieler Nick Celis en 6 andere beklaagden moeten naar correctionele rechtbank in fraudezaak

In de zaak rond wedstrijdfraude moeten enkele 3x3 Lions zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. De raadkamer in Antwerpen wees 7 verdachten door, bevestigde het Antwerpse parket.

De 3x3 Lions veroverden 3 jaar geleden de harten van de Belgische sportfans. Op de Spelen in Tokio grepen ze maar net naast een bronzen plak.

Maar enkele weken later kreeg die verrassende prestatie een zwart randje door onthullingen in De Standaard.



In 2019 zou er gesjoemeld zijn met de deelname van de 3x3 Lions aan internationale competities, gaf het parket mee. Zo werden 27 fictieve toernooien ingevoerd op de website van de internationale basketbalbond FIBA.



Door mee te doen aan deze spookwedstrijden sprokkelde België genoeg punten om mee te doen aan de olympische kwalificatiematchen.



Tijdens het onderzoek kwam ook aan het licht dat 5 spelers corona-attesten hadden vervalst om zo makkelijker aan toernooien te kunnen deelnemen.

Basketbal Vlaanderen schorste 2 spelers: Thierry Mariën en 3x3-bezieler Nick Celis. Eén speler (Anthony Chada) moest 18 maanden op het strafbankje gaan zitten. Straffen die later ook werden overgenomen door de internationale basketbalbond FIBA.

Nu moeten Celis en 6 andere beklaagden voor de correctionele rechtbank verschijnen. De kwalificatie van de feiten zijn oplichting en valsheid in informatica.



Basketbal Vlaanderen en Basketball Belgium zijn burgerlijke partij in de strafzaak, net als Hongarije, dat de finale van het kwalificatietoernooi verloor tegen de 3x3 Lions.