Oostende ziet toptransfer van drievoudige NBA-kampioen in het water vallen door visumperikelen

Hij moest dé toptransfer worden van Oostende, Patrick McCaw. De 27-jarige Amerikaan was in 5 seizoen zeker geen ster in de NBA, maar had toch maar mooi 3 titels op zijn palmares: twee met de Golden State Warriors en eentje met de Toronto Raptors.

Met gepaste trots kondigde Oostende enkele weken geleden dan ook de komst aan van McCaw, maar de transfer van de Amerikaan is voor de kustploeg uitgedraaid op een fiasco.

Bij zijn aankomst in België geraakte McCaw niet voorbij de paspoortcontrole. Door een vreemde kronkel stond zijn paspoort geseind als "verloren" of "gestolen".

Het paspoort werd ingetrokken en McCaw werd prompt opgesloten in het transitcentrum in Steenokkerzeel. Minster van staat Johan Vande Lanotte, achter de schermen een van de sterke mannen bij Oostende, bezocht McCaw daar, maar slaagde er niet in om de Amerikaan vrij te krijgen.

McCaw werd na 4 dagen uitgewezen en is intussen teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Een nieuw paspoort zou hij pas over enkele maanden krijgen, dus is Oostende noodgedwongen op zoek naar een vervanger. Die wordt binnenkort voorgesteld.