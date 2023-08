Wat een transferstunt: Oostende haalt drievoudig NBA-kampioen Patrick McCaw naar België

Patrick McCaw is een bekende naam in de basketwereld. De 27-jarige shooting guard van 2m01 komt over van de Delaware Blue Coats, waarmee hij afgelopen seizoen de titel mee pakte in de G-League - de wachtkamer van de NBA.

Al is het natuurlijk niet met die prijs dat McCaw furore maakte.

De Amerikaan, die al uitkwam voor Team USA, heeft namelijk ook drie NBA-titels op zijn palmares. Twee stuks vierde hij bij de Golden State Warriors, bij de Toronto Raptors vervolledigde McCaw zijn hattrick.

Moet aangestipt worden: het aandeel van McCaw in die titels was relatief beperkt - alleen bij het eerste kampioenschap maakte hij nog een significant aantal minuten.

Toch blijft het natuurlijk straf dat iemand met zo'n palmares en 213 matchen op het hoogste niveau naar België komt.

“We zijn als club bijzonder fier dat we zo’n speler naar Oostende kunnen halen", zegt Jurgen Vanpraet, CEO van Oostende. "Een echte ervaren kampioenenmaker en voor het eerst in de Belgische basketbalgeschiedenis dat iemand met zo’n palmares bij ons terechtkomt."

"We hebben de afgelopen seizoenen bewezen dat Filou Oostende een springplank is voor de uitbouw van een carrière naar topploegen binnen Europa. En dat is niet onopgemerkt gebleven bij scouts en agents."

"De komst van een drievoudig NBA-kampioen zoals Patrick McCaw is dan ook een flinke meerwaarde. Zowel voor onze uitstraling als club maar ook voor de waarde van onze competitie en het Belgische basketbal."

McCaw tekende voor 1 seizoen en komt volgende week aan in Oostende, dat komend seizoen actief zal zijn in de BNXT en Champions League.