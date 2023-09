Uitgesloten Doncic wordt geen wereldkampioen met Slovenië, cynisch applausje voor refs en bobo's

De match in de match in Canada-Slovenië was die tussen Shai Gilgeous-Alexander en Luka Doncic, met een opvallende bijrol ook voor Dillon Brooks.



Die laatste, komend seizoen speler bij de Houston Rockets, ging vrolijk mee in de psychologische oorlogsvoering die de wedstrijd beheerste. Iets té vrolijk, want zijn getreiter leverde hem een uitsluiting op.



Ook Doncic zou het einde van de match niet halen. De ster van de Dallas Mavericks ergerde zich voortdurend aan de beslissingen van de scheidsrechters. Met een soort "omkoopgebaar" flirtte de Sloveen al een eerste keer met de uitsluiting.



Op 6 minuten van het einde hadden de refs er genoeg van. Doncic werd na zijn zoveelste gemekker met een 2e technische fout weggestuurd. Hij verliet het terrein met een cynisch applausje voor de FIBA-bobo's in de tribune en las ook nog een official de levieten.



Slovenië stond op dat moment al 15 punten in het krijt (92-77). Zonder Doncic kwamen de Slovenen verrassend genoeg nog terug tot op 9 punten, maar verder ook niet.

Gilgeous-Alexander werd topschutter met 31 punten. De point guard mag het in de halve finales opnieuw tonen tegen het indrukwekkende Servië.