San Antonio draft Victor Wembanyama: "Mooiste avond van mijn leven"

Wembanyama wordt beschouwd als het grootste basketbaltalent ter wereld sinds LeBron James, die 20 jaar geleden gedraft werd. Sinds de Draft Lottery van vorige maand was al duidelijk waar de power forward, die tot nu in Frankrijk basketbalde, zou belanden. San Antonio won toen de jackpot.



De "reus van Chesnay" is de eerste Fransman die als eerste gedraft wordt. Hij volgt in de voetsporen van NBA-legendes David Robinson en Tim Duncan, die ook door het Texaanse team als eerste werden gekozen in respectievelijk 1987 en 1997.



Een nieuw hoofdstuk in de NBA begon, toen "Wemby" - zijn bijnaam - het podium opklom om de hand te schudden van NBA-baas Adam Silver.



"Dit is wellicht de mooiste avond van mijn leven", verklaarde het jonge fenomeen, die kan dribbelen en van ver kan schieten zoals een speler van zijn lengte nog nooit gedaan heeft. "Een droom komt uit, het is ongelooflijk."



De tranen kwamen. "Ook al was dit verwacht. Maar het is zoals een baby krijgen, dat weet men ook 9 maanden op voorhand." Maar de emotie is er niet minder om. Vandaag vliegt hij naar San Antonio, waar hij morgen officieel wordt voorgesteld.



San Antonio droomt al van een nieuwe Franse koning. 22 jaar eerder zette Tony Parker ook een petje van de Spurs op, hij zou de Spurs meehelpen aan 4 titels (2003, 2005, 2007 en 2017).