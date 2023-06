Phoenix Suns kiezen Toumani Camara als 2e Belg ooit in NBA-draft

Axel Hervelle was in 2005 de eerste landgenoot die gedraft werd, ook als 52e, door de Denver Nuggets. Maar de Luikse speler maakte nooit de eigenlijke sprong naar de NBA.



Als Camara een contract ondertekent bij de Phoenix Suns, mag Camara zich de tweede Belg noemen die in de NBA speelt, na Didier Mbenga. De intussen 42-jarige Mbenga kroonde zich twee keer tot NBA-kampioen met de Lakers, maar werd nooit gekozen via de draft.



Camara, een 2,03m grote small forward, speelde 4 jaar in het Amerikaanse universitaire circuit - twee aan de University of Georgia en twee aan de University of Dayton. Vorig jaar trok hij zich nog terug uit de NBA-draft, dit jaar waagde hij wél zijn kans in de hoop om zijn NBA-droom waar te maken en zijn professionele carrière te beginnen.



Velen voelen zich geroepen, maar op de draftavond worden toch maar 60 spelers gekozen.



Amerikaanse waarnemers omschrijven Camara als "een nuttige speler die op elke positie ingezet kan worden".