Van Brussel naar NBA, wie is Toumani Camara? "Geweldige kerel met indrukwekkende sprongkracht"

Het is niet ongebruikelijk dat jonge Belgische talenten zich aanmelden voor de Draft, maar het is zeer zeldzaam dat ze daadwerkelijk gedraft worden. Tot nog toe gebeurde het amper één keer: in 2005 werd Axel Hervelle gekozen door de Denver Nuggets, maar spelen in de NBA deed hij nooit.

Toumani Camara (2,03m) zou wel eens de allereerste in België geboren NBA-speler kunnen worden. De 23-jarige Brusselaar speelde de voorbije jaren NCAA-basketbal in de VS, eerst bij de universiteit van Georgia, later bij Dayton.

Van Woluwe over collegebasketbal naar NBA

Camara zal nu de komende maanden moeten bewijzen dat hij een plekje verdient in de kern van Phoenix voor komend seizoen. Of België een opvolger krijgt voor Didier Mbenga blijft dus nog even afwachten, maar sowieso is zijn uitverkiezing in de Draft een historisch moment voor het Belgische basketbal.

Na Dayton volgt nu Phoenix, dat Camara vannacht koos als 52e in de Draft. Een nieuwe etappe richting NBA-droom, die nu steeds dichterbij komt. Maar ook al werd Camara gedraft, een garantie op succes is dat niet. De lijst van spelers die ooit gedraft werden, maar nooit de NBA haalden, is eindeloos.

Toumani Camara is afkomstig uit de Brusselse rand en verdedigde bij de jeugd de kleuren van ASA Saint-Hubert Boitsfort (Bosvoorde) en United Basket Woluwe. Als jonge en veelbelovende tiener maakte hij al de oversteek naar de VS om daar zijn NBA-droom waar te maken. Op een middelbare school in Florida speelde hij zich in de kijker van bijna 25 universiteiten. Camara gaf zijn jawoord aan de universiteit van Georgia.

Jeugdcoach: "Mentale kracht door opvoeding"

Jeugdcoach Yvan De Vreught maakte Toumani Camara van dichtbij mee bij Woluwe, waar hij speelde van zijn 12e tot zijn 16e. En daar maakte hij een blijvende indruk.

"Hij is een linkshandige vleugelspeler die met gemak naar de ring kan gaan, of het nu met zijn linker- of rechterhand is. Zijn atletische vermogen is opmerkelijk en zijn sprongkracht is indrukwekkend", vertelt De Vreught over zijn voormalige poulain.



"Bovendien is hij niet alleen een geweldige individuele speler, maar ook een echte teamspeler. Zijn schietvaardigheid is "on point" en hij heeft zijn driepunters naar een hoger niveau getild tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten."

“Toumani Camara heeft een uniek profiel: hij is niet alleen fysiek en technisch sterk, maar ook mentaal en tactisch.”