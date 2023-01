In de VS heeft de 22-jarige Belg Toumani Camara voor een hoogtepunt gezorgd in de NCAA-competitie. De forward van de universiteit van Dayton pakte in de wedstrijd tegen Fordham uit met een geweldige dunk. Camara was in de 82-58-zege in totaal goed voor 15 punten en 8 rebounds in 21 minuten.