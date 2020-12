VIDEO: Jong Belgisch talent ramt machtige "windmill dunk" door de ring

Toumani Camara is een grote belofte in het Belgische basketbal. De 2,03m grote small forward is bezig aan zijn tweede jaar op de universiteit van Georgia, waar hij een basisplaats verworven heeft.

In de wedstrijd tegen Jacksonville, gewonnen door Georgia met 98-65, blonk Camara uit met 19 punten, 7 rebounds, 4 assists en 3 steals. Het hoogtepunt van zijn wedstrijd was deze loeiharde "windmill dunk" in de 1e helft.