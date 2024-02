Donderdagavond te bewonderen in het Sportpaleis in Antwerpen: de "GOAT" van het vrouwenbasketbal. GOAT? Greatest Of All Time, zeg maar de beste speelster aller tijden. Ze luistert naar de naam Diana Taurasi en Sporza Daily zoekt samen met Ann Wauters naar het antwoord waarom de Amerikaanse de "GOAT" genoemd mag worden.

Met Diana Taurasi is een levende basketballegende neergestreken in ons land. Samen met haar ploegmakkers van Team USA bereidt Taurasi zich in Antwerpen voor op de Olympische Spelen. In Parijs jaagt Taurasi - die dan 42 zal zijn - op haar 6e (!) olympische titel. Taurasi won al goud op de Olympische Spelen van 2004, 2008, 2012, 2016 en 2020. Met Team USA pakte ze ook nog 3 wereldtitels: in 2010, 2014 en 2018. Ook in de WNBA is haar palmares indrukwekkend. Met Phoenix Mercury won ze 3 titels en behaalde ze ook tal van individuele uitschieters. Te veel om op te noemen, maar een kleine greep uit het aanbod: 5x topscorer, 2x Finals MVP en 1x MVP van het reguliere seizoen. Ook: 10x verkozen tot All-Star en 10x verkozen in het Team van het Jaar. En de kers op de taart: topschutter aller tijden in de WNBA. (lees voort onder de link)

Het killerinstinct van Diana Taurasi

Onze Belgische basketbalgrootheid Ann Wauters speelde nog met én tegen Taurasi. Niemand beter geplaatst dus om de GOAT-discussie mee te voeren, voor zover daarover discussie is bij de vrouwen. "Ze speelt al sinds 2004 in de WNBA, dat is op zich al waanzinnig. Om zo’n lange carrière te hebben, moet je het ook gewoon heel graag doen. Ze kan zich nog altijd opladen om het beste van zichzelf te geven", weet Wauters. "We kennen haar natuurlijk van haar driepuntshot, maar ze heeft ook wel wat "swag" rond zich: op het randje van vuil spelen, heel fysiek kunnen zijn. Ook "trashtalken" (de tegenstander proberen te beïnvloeden, red) hoort erbij en ze is het heel vaak oneens met de arbiters (lacht). Er was veel rondom haar waarin ze niet de "girl next door" was."

Diana Taurasi is ongelooflijk competitief. Dat is toch wel van een ander niveau. Ann Wauters

Wauters typeert de ingesteldheid van Taurasi. "Ze is ongelooflijk competitief. Die winnaarsmentaliteit is toch wel van een ander niveau. En ze is nog altijd gebeten door het spelletje", klinkt het. "Ook nu wil ze toch nog eens voor die 6e gouden medaille gaan op de Olympische spelen. Ze gaat voor niets minder. Dan laat je toch echt wel een "legacy" na." Wat zijn naast haar competitiegeest en haar geweldige shot nog GOAT-kwaliteiten van Taurasi? "Inzicht in het spelletje heeft ze natuurlijk ook wel. Geen angst. Killerinstinct. Ze heeft ook enorm veel vertrouwen in haar eigen kwaliteiten. Dat maakt ook de carrière die zij gehad heeft." "Maar haar killerinstinct maakt wel dat je haar kunt verkiezen tot "GOAT". Ze heeft het allemaal gedaan. Ze heeft gigantische records op haar naam die niet zo snel verbeterd zullen worden. Wat zij allemaal gepresteerd heeft in haar carrière is echt wel uitzonderlijk."

Ze wil elk spelletje op de training winnen. Zij wil er altijd voor gaan. Dan komt het competitiebeest echt boven. Ann Wauters

Wauters speelde in Jekaterinenburg nog samen met Taurasi. Hoe was zij in de kleedkamer? "Ze is supergrappig om mee om te gaan. Ze is heel rechtuit en heeft echt heel veel humor. Maar vanaf ze op het veld staat, is het wel "serious business". Ze wil elk spelletje op de training winnen. Zij wil er altijd voor gaan. Dan komt het competitiebeest echt boven", klinkt het typerend. "Ook van haar werkethiek was ik toch wel onder de indruk. Zo’n fantastisch carrière bouw je natuurlijk ook niet zomaar uit. Zo’n geweldig driepuntshot, daar gaan uiteraard miljoenen shots aan vooraf. Dat had ze allemaal wel." "Maar in de kleedkamer was ze ook wel iemand die echt voor de humor en de grapjes kon zorgen. Met Sue Bird was ze ook bijna beste vriendinnen. Het was heel plezant om die in de ploeg te hebben."

Diana Taurasi (l) met Sue Bird, een andere grote naam uit het Amerikaanse basketbal.

"Taurasi heeft de WNBA mee groot gemaakt"

Bij de mannen wordt Michael Jordan algemeen beschouwd als de GOAT. Mogen we dan zeggen dat Taurasi de Michael Jordan van het vrouwenbasketbal is? "Haar bijnaam is natuurlijk The White Mamba, dus ze wordt meer vergeleken met Kobe Bryant (die Black Mamba genoemd werd, red). Jordan was ook van een andere generatie, die heeft de NBA ook globaal op de kaart gezet." Daarin ziet Wauters wel een gelijkenis met Jordan. "Taurasi speelt al sinds 2004 in de WNBA, die toen nog maar een achttal jaar oud was. Ze heeft die evolutie die nog steeds aan de gang is dus echt meegemaakt."

In tegenstelling tot de jongere speelsters van nu is Taurasi weinig actief geweest op sociale media. Ze wou ook altijd wel een beetje anders zijn. Ann Wauters

"Ik denk dat we nu wel op een punt gekomen zijn dat er een duurzaam businessmodel is voor een vrouwencompetitie in Amerika en daar maakt zij toch echt wel deel van uit. Die kar heeft zij echt mee getrokken." "In tegenstelling tot de jongere speelsters van nu, die ook op sociale media veel impact hebben, is zij wel weinig actief geweest op sociale media. Dat heeft zij niet gedaan. Ze wou ook wel altijd een beetje anders zijn." "Maar iedereen vindt haar wel grappig. Ze is heel direct. Ze heeft een ongelooflijke mening die ze er ook wel eens uitfloept. Dat is vaak grappig."

Dat is nu wel een beetje de discussie: moet Taurasi nog voor de 6e keer naar de Spelen gaan, terwijl veel andere sterren het ook verdienen om te gaan? Ann Wauters

Diana Taurasi wordt later dit jaar 42. Worden de Olympische Spelen - om nog eens een parallel te trekken met Michael Jordan - haar "Last Dance"? "Ik denk dat ze al een keer of twee gezegd heeft dat het haar laatste Spelen worden. Dat is nu wel een beetje de discussie: moet zij nog voor de 6e keer naar de Olympische Spelen gaan, terwijl er een heel sterrenteam is met veel andere speelsters die het ook verdienen om te gaan?" "Zijn dat dan persoonlijke doelen en dromen om toch voor die 6e gouden medaille te gaan?", vraagt Ann Wauters zich af. "Ik denk dat ze toch wel wat gedreven is door records, al kan ik natuurlijk niet in haar hoofd kijken. Ik weet niet voor welke records ze nog wil gaan." "Bij Phoenix denk ik niet dat ze nog een kans heeft om nog kampioen te worden. Dat zie ik niet meteen gebeuren. Misschien wil ze gewoon haar eigen records nog wat in de verf zetten. En ze zal ook het allemaal ook nog wel heel graag doen ook."



Diana Taurasi

"Haar impact op het veld zal minder zijn"

De olympische selectie van Team USA bulkt van het talent. Welke rol heeft de GOAT op haar (weldra) 42e nog in die ploeg vol sterren? "Uiteraard zal haar impact op het veld minder zijn. Er zijn veel andere speelsters die veel meer atletisch vermogen hebben en die veel explosiever zijn. Daar is haar leeftijd gewoon de realiteit, dat is ook normaal. Zij brengt natuurlijk wel de ervaring." "Ik vraag me wel af hoe al die sterren zullen samenspelen. Er zullen wel leiders moeten opstaan. Ze moeten er allemaal samen voor willen gaan en niet voor individuele doelen, want dan zouden ze wel eens tegen de lamp kunnen lopen. Daarin zie ik Taurasi nog wel een rol spelen. En ook in het overbrengen van haar ervaring op de jongere speelsters."

Andere speelsters hebben meer atletisch vermogen en zijn veel explosiever, maar Taurasi brengt natuurlijk wel ervaring. Ann Wauters