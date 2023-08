Diana Taurasi schrijft WNBA-geschiedenis: bereikt als 1e speelster 10.000 punten

Diana Taurasi wordt door veel kenners beschouwd als de beste speelster aller tijden. Dat uitgerekend zij de primeur van deze mijlpaal haalt, zet die stelling extra kracht bij.



Met 8'23" over in het derde quarter nette Taurasi een driepunter, waarmee ze de 5 cijfers op de tellers bracht.



Haar dagscore van 42 punten was haar hoogste totaal sinds 2010. Ze zette 12 van haar 21 veldshots om, benutte 6 van haar 13 driepuntpogingen en wierp haar 12 vrijworpen allemaal binnen. De Mercury wonnen met 91-71.



Nog een record: ze is de oudste WNBA-speelster met +40 punten in een match.



"Ik voelde me goed en de rest zochten me op. En soms gaan shots er gewoon in, omdat ze erin gaan, omdat het jouw dag is. En vandaag was mijn avond!"



Taurasi speelt sinds 2004 bij Phoenix, goed voor 3 WNBA-titels en 2x MVP WNBA Finals. Ze won ook 6 keer de EuroLeague met een Russische ploeg, bij Jekaterinburg speelde ze samen met Emma Meesseman.



Ze is een van de meest gelauwerd basketbalolympiërs aller tijden met 5 gouden medailles met Team USA, van Athene 2004 tot Tokio 2020.