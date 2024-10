Ajay Mitchell sluit preseason bij Oklahoma af met 10 punten, voldoende voor een rosterspot?

Na Toumani Camara landde er afgelopen lente met Ajay Mitchell een tweede landgenoot in de beste basketbalcompetitie ter wereld.

De 22-jarige Luikenaar werd gedraft in de NBA door topteam Oklahoma City Thunder. Een geweldige kans om met toppers als Shai Gilgeous-Alexander te spelen, maar de concurrentie is er wel moordend.

Maar Mitchell bewees de voorbije weken in het NBA-preseason dat hij uitstekend gedijt in die context. Onze landgenoot schitterde vanaf de eerste oefenwedstrijd met zijn spelinzicht, drives en verdedigende inzet.

Nadat hij al goed was voor 19 punten tegen San Antonio en sterke prestaties tegen Houston en Denver, deed Mitchell er donderdagnacht tegen Atlanta nog eens 10 punten, 2 assists en 2 rebounds bij. Hij maakte wel maar 40 procent van zijn shots.

Hoe dan ook kan Mitchell terugblikken op een uitstekende voorbereiding bij OKC. Of dat genoeg zal zijn om een plekje te bemachtigen in het vaste roster van 15 spelers, zal nog moeten blijken.

Mitchell is in Oklahoma voorlopig getekend als een van de drie two-way-spelers bij OKC: hij kan zo uitkomen voor zowel het eerste team als het opleidingsteam. In dat tweede geval zou hij uitkomen in de NBA G-league bij de Oklahoma City Blue.