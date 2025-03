Net geen nieuwe double-double voor Toumani Camara, maar Portland raast wel door met 5e zege in 6 matchen

Vier zeges op rij en dan een nipte nederlaag tegen de leider in de NBA: de Portland Trail Blazers zijn de laatste weken weer helemaal op toerental.

Dat heeft ook Philadelphia ondervonden afgelopen nacht. De thuisploeg zat sowieso al in een slechte periode en miste met Joel Embiid, Paul George en Kelly Oubre Jr. ook weer wat pionnen.

Toch trok Philadelphia met een kleine bonus van 5 punten de rust in. Maar na de pauze ging de gashendel open bij Portland. Simons, Sharpe en Clingan loodsten de ploeg van Camara in het derde kwart naar een geruststellende voorsprong.

En ook onze landgenoot zelf liet zich weer in goeie zin opmerken. Enkele dagen terug zei zijn coach nog "dat iedereen met 2 ogen in zijn kop Camara in het All Defensive Team zou zetten".

De Belg bewees het gelijk van zijn oefenmeester met 9 rebounds en lapte daar nog 11 punten bij.