Belg Ajay Mitchell geeft meteen visitekaartje af in eerste voorbereidingsmatch van Oklahoma City

di 8 oktober 2024 08:54

In de aanloop naar het nieuwe NBA-seizoen heeft Ajay Mitchell goede punten gescoord in de eerste oefenwedstrijd van Oklahoma City. Onze landgenoot was met 19 punten in 24 minuten de topschutter van zijn team.

Ajay Mitchell lijkt bezig aan een goeie voorbereiding bij Oklahoma City Thunder. Afgelopen weekend oogstte de Belg al lof van zijn coach, Mark Daigneault. "Ajay is een heel volwassen speler, heel intelligent. Hij weet wat er gebeurt op het veld, niet alleen met hem, maar ook rond hem. Hij is een dynamische, offensieve speler", vertelde Daigneault aan de pers. "Hij kan scoren onder de ring, vanaf halve afstand en van achter de driepuntlijn. Hij is sterk in pick and roll, vindt de juiste passes en in verdediging is hij competitief. Hij is waar hij moet zijn. Hij is heel indrukwekkend", besloot de coach zijn lofzang.

Zoveel mooie woorden, dat schept verwachtingen. En die loste Ajay Mitchell vannacht meteen in bij de eerste voorbereidingsmatch van Oklahoma City, een van de titelaspiranten dit seizoen in de NBA. Tegen San Antonio, dat zonder Chris Paul en Victor Wembanyama speelde, kreeg Mitchell als invaller 24 minuten om zijn kwaliteiten te tonen. En die kans greep onze landgenoot met beide handen. Mitchell werkte af aan een hoog percentage (8 op 13) en tekende in totaal voor 19 punten, waarmee hij topscorer was van zijn team. De Belg plukte ook 2 rebounds en deelde 2 assists uit. OKC, zonder sterspeler Shai Gilgeous-Alexander, won met 112-107 van de Spurs.

"Het is al een heel goed trainingskamp geweest", vertelde Mitchell al voor de wedstrijd. "Ik leer veel bij, zowel op als naast het veld. En ik leer Oklahoma City ook wat kennen. Ik heb het hier echt naar mijn zin." "Alle ploegmaats proberen me goed te helpen. Het komt erop aan om slim te spelen, met of zonder de bal, en de juiste beslissingen te maken op het veld. En in defense leer ik om hard te spelen, om een gesel te zijn voor de speler op wie ik verdedig." Voor de eerste oefenmatch kreeg Mitchell bijzonder bezoek: zijn moeder kwam over uit België om haar zoon aan te moedigen. "Het is geweldig dat zij erbij is. Zij wilde mijn eerste wedstrijd niet missen. Ik ben heel blij dat zij hier is", lachte Mitchell.