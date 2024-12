OKC en Ajay Mitchell mogen nog dromen van NBA Cup na ruime overwinning

wo 4 december 2024 08:12

In de NBA zijn de kwartfinalisten bekend in de NBA Cup, het bekertoernooi dat aan zijn tweede editie toe is. Onder meer het Oklahoma City van Ajay Mitchell maakt nog kans op een tripje naar Las Vegas. Voor Toumani Camara en Portland was het bekeravontuur eerder al afgelopen.

Wat meer strijd en grinta krijgen in de eerste maanden van het lange seizoen: dat is het idee achter de NBA Cup, die aan zijn tweede jaargang toe is. Vier wedstrijden in het reguliere seizoen tellen mee voor de groepsfase, waarna 8 kwartfinalisten overblijven. Die 8 teams zijn sinds vannacht bekend, met daarbij ook het Oklahoma City van Ajay Mitchell. OKC won vannacht met 113-106 van Utah en is in de NBA Cup het topreekshoofd in de Western Conference. Mitchell kreeg tegen Utah 17 minuten om zich te tonen en scoorde 5 puntjes. De Belg was ook goed voor 2 rebounds, 1 assist en 1 steal.

In de kwartfinales van het bekertoernooi neemt Oklahoma City het op tegen Dalles. De andere kwartfinales zijn Milwaukee-Orlando, New York-Atlanta en Houston-Golden State. De kwartfinales vinden volgende week plaats, de winnaars mogen zich opmaken voor een tripje naar Las Vegas voor de halve finales en de finale. Op 17 december kennen we de winnaar van de 2e NBA Cup. Voor elke speler van het winnende team ligt er een cheque van een kleine 500.000 euro klaar. Toumani Camara was met Portland eerder al uitgeschakeld in de strijd om de NBA Cup. De Blazers verloren vannacht met 127-105 bij de LA Clippers. Camara was in 29 minuten goed voor 9 punten, 4 rebounds en 1 assist.

Alle uitslagen van dinsdagnacht:

Charlotte - Philadelphia 104-110

Cleveland - Washington 118-87

Detroit - Milwaukee 107-128

New York - Orlando 121-106





Toronto - Indiana 122-111

Oklahoma City - Utah 133-106

Dallas - Memphis 121-116





Phoenix - San Antonio 104-93

Denver - Golden State 119-115

Sacramento - Houston 120-111

LA Clippers - Portland 127-105