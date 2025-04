Luis Enrique wimpelt favorietenstatus af voor clash met Aston Villa: "Emoties onder controle houden zal sleutel zijn"

Luis Enrique wil niet weten van favorietenstatus

PSG versloeg in de vorige ronde Liverpool. Vooral in de thuismatch maakten de Parijzenaars veel indruk, al verloren ze toen. Er wordt dan ook geopperd dat PSG de favoriet is tegen Aston Villa, maar daar wil PSG-coach Luis Enrique niet van weten.



"Ze zeiden dat we geen kans hadden tegen Liverpool, dus voor mij bestaat er niet zoiets als favorieten. Het wordt een open en moeilijke wedstrijd voor beide ploegen."



"Het zal intens zijn. Het is moeilijk om te weten hoe Aston Villa zal spelen. Hun sterkste punt is hoe ze kunnen aanvallen vanuit de verdediging."