Clubrecord aan diggelen: Ezechiel Banzuzi levert OHL 16 miljoen euro op bij transfer naar Leipzig

Banzuzi speelde in totaal 71 wedstrijden voor OH Leuven. Daarin scoorde hij 6 keer en gaf hij 6 assists. Zaterdag speelde hij uit voorzorg niet in de wedstrijd tegen Westerlo, maar voor de rest van de Europe Play-offs blijft hij wel beschikbaar, meldt OH Leuven.



Als club is OH Leuven blij met de transfer en de ontwikkeling die Banzuzi heeft kunnen maken, zegt CEO Frédéric Van den Steen. "Ezechiel heeft getoond dat hij klaar is voor de volgende stap. We zijn heel blij voor hem en voor de club met deze uitzonderlijk mooie transfer."



"Hiermee zetten we onszelf nog meer op de kaart als club waar jonge talenten in goede handen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen als voetballer en als mens. We wensen Eze veel succes in de rest van zijn carrière en gaan hem zeker blijven volgen."



Banzuzi ondertekende een contract tot 2030 bij de club van Rode Duivels Lois Opende, Arthur Vermeeren en Maarten Vandevoordt.



"Ik ben heel blij dat mijn toekomst bij RB Leipzig ligt", vertelt Banzuzi. "Deze club staat bekend als de perfecte plaats waar jonge spelers hun spel kunnen ontwikkelen naar het hoogste niveau."



"De Bundesliga is een sterke competitie. Ik ben iemand die alles geeft op het veld en wil de fans zo snel mogelijk achter me krijgen. Ik zal nu nog focussen op OH Leuven en onze doelen voor ik hier in de zomer aankom."