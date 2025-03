Erkenning voor zijn dominantie: Toumani Camara is beste defensieve speler van de maand in Western Conference

Na het buikgevoel, nu de erkenning. Toumani Camara is gekroond tot beste defensieve speler van de maand februari in de NBA. Onze landgenoot is de baas in de Western Conference dankzij indrukwekkende statistieken.

Wat het getrainde NBA-oog al even opviel, staat nu zwart op wit: Toumani Camara is een baas onder de eigen ring.

Onze landgenoot heeft dit seizoen vooral op defensief vlak grote stappen gezet. Door uitstekende communicatie - misschien zelfs zijn grootste forte - en bikkelharde mandekking viel hij in de prijzen voor de maand februari.

Want Camara is in het Westen de beste op verdedigend vlak, in het Oosten gaat die eer naar Cleveland-speler Evan Mobley.

En de 24-jarige Brusselaar heeft de cijfers om zijn trofee te staven. Camara is de enige speler die in de NBA meer dan 80 rebounds combineerde met meer dan 20 steals én meer dan 10 blocks in 12 matchen.

Ook lokt onze landgenoot als geen ander offensieve fouten uit. Zo incasseerde Camara dit seiozen al 25 zogenaamde 'charges', wat zijn Portland telkens het balbezit opleverde. Niemand deed hem dat voor.

Een eerste van vele erkenningen voor de Belg?