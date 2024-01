Kan Alderweireld wonderjaar met Antwerp overtreffen in 2024? "Gouden Schoen zou fantastisch zijn"

Toby Alderweireld windt er geen doekjes om: 2023 was het mooiste jaar uit zijn leven. "Zowel op sportief als persoonlijk vlak." Het wordt dan ook moeilijk om dit in 2024 te overtreffen, al droomt de verdediger van Antwerp stiekem van de Gouden Schoen.

"2023 in 1 woord? Ongelooflijk!" Toby Alderweireld maakte het wonderjaar van Antwerp vanaf de eerste rij mee en denkt aan elk van die successen - titel, beker, Supercup en Champions League op de Bosuil - nog vaak en met een grote glimlach terug. "Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik op het moment zelf misschien iets te weinig heb genoten. Ik was altijd al bezig met het volgende. Terwijl ik meer had moeten stilstaan bij wat er gebeurde." De eindejaarsperiode is dan ideaal om toch nog eens het afgelopen jaar te overschouwen. "Alles waarvoor ik naar Antwerp ben gekomen, is uitgekomen. Niet alleen op sportief vlak, maar ook persoonlijk. Mijn familie, mijn vrienden, mijn huis én de sportieve successen: het klopt gewoon allemaal."

De 2 versies van hét doelpunt in 93'33"

Over zijn persoonlijke hoogtepunt hoeft Alderweireld niet lang na te denken. "Mijn doelpunt tegen Genk natuurlijk, in minuut 93'33". Een fantastisch moment voor mezelf, de club en de stad." "Er bestaan 2 versies van dat doelpunt: hoe het op camera is vastgelegd en hoe ik het zelf beleefd heb. Voor mij zijn dat 2 verschillende momenten. Als ik die fase in mijn hoofd afspeel, is dat toch nog altijd het speciaalst." Zal dat moment ooit overtroffen kunnen worden? "Dan zal het toch wel iets héél strafs moeten zijn." "Ik heb wel gemerkt dat mijn status in Antwerpen nog maal 100 is gegaan. De aandacht die ik krijg, de handtekeningen en foto's, ..." "Ik probeer altijd voor iedereen wat tijd te maken. Ook al ben ik soms eens moe of zijn de kinderen erbij. Ik snap dat de mensen op die manier hun appreciatie willen tonen. Dan kun je niet boos zijn."

Na die goal is mijn status in Antwerpen maal 100 gegaan. Maar ik probeer altijd voor iedereen tijd te maken. Toby Alderweireld

Gouden Schoen en Europees kampioen?