Sporza Yearbook - "Hamburgers en helemaal niks doen", zo komt Vermeeren tot rust na zijn overweldigend jaar

Een jaar dat de grootste onderscheiding verdient. België is na 2023 heel wat jonge talenten rijker. De allerstrafsten verdienen een plekje in de klas van Sporza. Een voorstelling zoals je die nog niet kreeg, alsook een terugblik op het geweldige jaar. Gooit vandaag zijn hoedje in de lucht: Arthur Vermeeren.

Mijn 2023 in een notendop:

In het begin van het jaar knokte ik me in de basiself bij Antwerp. Zo kon ik in de tweede seizoenshelft mee helpen bouwen aan onze unieke dubbel. Eerst pakten we de beker en na zenuwslopende play-offs kroonden we ons ook nog tot kampioen.

Zo kon ik in het nieuwe seizoen debuteren in de Champions League, waar we onder meer tegen Barcelona speelden. En als kers op de taart was er natuurlijk nog mijn eerste selectie bij de Rode Duivels.