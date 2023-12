Sporza Yearbook - Hij drukt zijn naam op Europees topbasketbal: "En na carrière maak ik Belgische Top Gear"

Een jaar dat de grootste onderscheiding verdient. België is na 2023 heel wat jonge talenten rijker. De allerstrafsten verdienen een plekje in de klas van Sporza. Een voorstelling zoals je die nog niet kreeg, alsook een terugblik op het geweldige jaar. Gooit vandaag zijn hoedje in de lucht: Thijs De Ridder.

Naam: Thijs De Ridder

Thijs De Ridder Bijnaam: Tisse, een roepnaam die nét wat makkelijker bekt

Tisse, een roepnaam die nét wat makkelijker bekt Afstudeerrichting: Basketbal

Basketbal Leeftijd: 20 jaar

Hard work pays off. Yearbook Quote

Mijn 2023 in een notendop: Ik kreeg volop mijn kans bij de basketbalclub van mijn hart, Antwerp Giants, en greep die met beide handen. Ik won de Beker van België en speelde me in de kijker met individuele prestaties. Afgelopen zomer heb ik me opgegeven voor de NBA-draft om zo aandacht te trekken van Europese topclubs. Dat lukte aardig, want ik verkaste naar Bilbao in de zware Spaanse competitie. Ook in de zomer behaalde ik met de Young Lions de vierde plek op het EK U20. Daar werd ik in het "All Star 5" - het beste team van het toernooi - opgenomen.

Wat was je favoriete moment van het jaar? De Beker winnen met de Antwerp Giants. Het was altijd al een jeugddroom om voor Antwerp te spelen. Daarna wilde ik prijzen pakken. Ook de benoeming tot All Star 5 op het EK U20 en de transfer staan hoog op mijn lijstje. Wat is de belangrijkste les die je dit jaar hebt geleerd? Om steeds hard te werken. En dat je soms als topsporter wat meer aan jezelf moet denken, maar je goed moet laten begeleiden door de mensen rond je. Wat heeft dit jaar veranderd voor jou? Twee jaar geleden maakte ik bijna geen minuten, vorig jaar speelde ik een superseizoen en nu zit ik in Spanje. Niemand had verwacht dat het zo snel zou gaan. De cultuur is helemaal anders, maar Bilbao is een toffe stad. Je hebt hier alles, dus ik val niet in een zwart gat. En af en toe speel ik nog eens Call of Duty of Fortnite met het thuisfront. Wie wil je bedanken voor je knappe jaar en waarom? Mijn ouders. Ze hebben me altijd naar de trainingen gevoerd in de jeugd. Ik besefte plots dat mijn mama ook alles voor me deed: van de was tot en met eten op tafel. En mijn vriendin, die er altijd voor me was. Ze gaf me mentaal heel veel rust. Ze komt zelf uit de basketbalwereld, dus snapt wat het is. Wat mogen we jou toewensen voor volgend jaar? Een volledig jaar zonder blessures, alsjeblieft. En een vol goeie resultaten, zowel bij de club als de nationale ploeg.