Sporza Yearbook - België heeft een nieuwe ster op het ijs: "Ik ben blij dat ik durfde te springen"

Een jaar dat de grootste onderscheiding verdient. België is na 2023 heel wat jonge talenten rijker. De allerstrafsten verdienen een plekje in de klas van Sporza. Een voorstelling zoals je die nog niet kreeg, alsook een terugblik op het geweldige jaar. Gooit vandaag haar hoedje in de lucht: Nina Pinzarrone.

Naam: Nina Pinzaronne

Nina Pinzaronne Bijnaam: Nini, ik heb nu niet echt meer een bijnaam, maar zo noemden mijn ouders me vroeger.

Nini, ik heb nu niet echt meer een bijnaam, maar zo noemden mijn ouders me vroeger. Afstudeerrichting: Kunstschaatsen

Kunstschaatsen Leeftijd: 17 jaar

The only person you should try to be better than, is the person you were yesterday. Yearbook Quote

Mijn 2023 in een notendop:

Mijn eerste jaar op het hoogste niveau zorgde meteen voor vele verrassingen. In de positieve zin, welteverstaan.

Het begon allemaal met het EK in januari, daar werd ik plots vijfde. En een dikke maand later eindigde ik ook onverhoopt als 11e op mijn eerste WK. Twee prestaties waar ik zeer tevreden over was en die blijkbaar ook opgepikt werden door de buitenwereld.

Daarna kon ik de goede lijn doortrekken op het toneel van de Grand Prix. In Frankrijk werd ik bij mijn eerste deelname tweede en uiteindelijk plaatste ik me nog - samen met Loena Hendrickx - voor de GP Finale.

Ik kan alvast niet klagen.

Wat was je favoriete moment van het jaar? Het is moeilijk om er een moment uit te lichten. Dit jaar was echt een rollercoaster met veel hoogtepunten voor mij. Mijn eerste EK zal me altijd bijblijven, maar ook zeker het WK. Toen kwam ik voor het eerst in Japan, waar ik toch een nieuw land kon ontdekken. En toen verraste ik mezelf nog met een eerste podiumplaats op het GP-circuit en uiteindelijk die GP-Finale. Je merkt het al: ik kan echt niet kiezen. Wat is de belangrijkste les die je dit jaar hebt geleerd? Dat ik mezelf niet mag onderschatten. Ik heb gezien dat elke topsporter wel eens te maken krijgt met een tegenslag, maar je mag nooit je hoofd laten hangen. Daar win je niets mee. Ik had de voorbije jaren wat minder concurrentie bij de nationale wedstrijden, dus wist ik niet goed wat er mij dit jaar te wachten stond. Toch ben ik blij dat ik heb durven te springen. Wat heeft dit jaar veranderd voor jou? Vooral de naamsbekendheid, eigenlijk. Mensen herkennen mij niet vaak op straat, zeker omdat je er op het ijs helemaal anders uitziet. Maar de naam "Pinzarrone" begint toch belletjes te doen rinkelen bij velen. Zo word ik ook steeds meer gevraagd om allerlei dingen te doen. Laatst verscheen ik nog op de pagina van Team Belgium, daar werd ik in de klas wel veel over aangesproken. Dat was wel leuk om te zien. Wie wil je bedanken voor je knappe jaar en waarom? Om te beginnen mijn team. Mijn trainers Ansje Bocklandt en Dmitri Ovtsjinnikov, mijn choreograaf Benoit Richaud en mijn kine's hebben me echt naar een hoger niveau getild. En natuurlijk mijn familie, die me de ruimte gunt om te groeien en die steeds klaarstaat voor mij. Op een trainingsdag moet ik vaak naar twee verschillende locaties om een sessie af te werken. Mijn mama en papa voeren mij dan elke keer. Wat mogen we jou toewensen voor volgend jaar? Simpel: heel veel succes en plezier in alles wat ik het komende jaar doe.