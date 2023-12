Loena Hendrickx over haar succes: "Kunstschaatsen is voor 70% een mentale sport"

Loena Hendrickx heeft afgelopen weekend zilver veroverd op de Grand Prix-finale in Peking met de beste 6 kunstschaatssters op het circuit. Daarover en over haar liefde voor de sport komt ze in De Afspraak vertellen. "Ik train 25 à 30 uur per week. Het is wel jammer dat ik even vaak in de auto zit dan ik aan het trainen ben."

Wordt ze van al die pirouettes op het ijs niet serieus draaierig, was de eerste vraag in De Afspraak voor Loena Hendrickx? "Ik doe het al vanaf mijn 4 jaar, dus je wordt dat echt gewoon", lacht ze die bezorgdheid weg.



20 jaar staat Hendrickx dus al op de schaatsen, vorige maand vierde de nummer 3 van het WK en nummer 2 van het EK haar 24e verjaardag. Ze deed bij Phara de Aguirre haar verhaal van de grote Grand Prix-finale.



Bijna was ze er niet geraakt: "De vrijdag voor ik vertrok, schoot er iets in mijn rug. Ik zat het hele weekend met een verschot in mijn rug. Gelukkig kon mijn fysiotherapeut mee naar Peking."



Pijn tijdens het schaatsen had ze niet. "Door de adrenaline valt de pijn weg. Vanaf dat ik aan de wedstrijd begon, wist ik dat de volle focus op mijn programma zou komen. Dan verdwijnt de pijn even, maar de dag erna is het eens zo erg."

Door adrenaline van de wedstrijd valt de pijn weg, maar de dag erna is het eens zo erg. Loena Hendrickx

Loena Hendrickx was niet alleen in Peking. Met de 17-jarige Nina Pinzarrone deed er nog een Belgische mee: 2 op 6 voor ons kleine landje. De vergelijking met tennissters Kim Clijsters en Justine Henin van begin deze eeuw valt her en der.



Hendrickx: "Het is inderdaad heel speciaal. Omdat het in België niet vanzelfsprekend is om te gaan schaatsen. Vooraleer ik echt prestaties neerzette, wisten mensen niet eens wat kunstschaatsen inhoudt."



Schaatsen in België is niet gemakkelijk. "Er verdwijnen zoveel ijsbanen in België. Ik heb geen idee waarom. Ik denk dat het te duur wordt. Ikzelf ben 7 jaar geleden mijn thuisijsbaan verloren. Ik ben 5 jaar lang in Nederland gaan trainen."



Sinds 2 jaar kan Hendrickx in Deurne terecht. "Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het is leuk om in je eigen land te trainen."



(lees voort onder foto)

"Kreeg microbe als baby te pakken"

Terug naar het begin: hoe kreeg de microbe haar op haar 4e te pakken? "Ik heb 3 oudere broers. De oudste 2 deden ijshockey, de jongste is ook in het kunstschaatsen gerold. Ik was daar als baby, zag niets anders en mijn oogjes begonnen te fonkelen toen ik het ijs zag."



Toen was het voor het plezier, nu is het andere koek. Is kunstschaatsen een harde wereld? "Alle topsport is hard", beseft Hendrickx.



"Het is vooral een mentale sport. Je moet fysiek alles onder de knie hebben, maar een wedstrijd bestaat echt voor 70 procent uit het mentale. Je kan goed zijn op training, maar je moet het doen in die 4 minuten."



Wat maakt de sport zo stresserend? "Als je ziet hoe dun een ijzer is, elke millimeter die je verkeerd afspringt, kan fataal zijn."



Het is een totaalsport, stipt Hendrickx aan: "Je moet muzikaal zijn, lenig, superexplosief qua spieren... Die combinatie maakt het een geweldig leuke sport."

Als je ziet hoe dun een ijzer is, elke millimeter die je verkeerd afspringt, kan fataal zijn. Loena Hendrickx