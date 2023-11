Kunstschaatsster Loena Hendrickx in MakeUpDate: "Eerst mijn derde Winterspelen, daarna leraar LO"

Loena Hendrickx scheert dit jaar hoge toppen, zo won de kunstschaatsster Skate America, een prestigieuze Grand Prix. Hendrickx zou normaal gezien dit weekend meedoen aan het BK kunstschaatsen, maar ziekte houdt haar weg van het BK.

Vanaf vandaag kun je op VRT MAX wel kijken naar MakeUpDate met Hendrickx. Daarin verklapt ze dat de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo haar grote einddoel is.

"Ik wil doorgaan tot mijn 26e of 27e", zegt de nu 24-jarige kunstschaatsster. "Dat is mijn doel, maar ik weet niet of ik dat lichamelijk ook zal halen." Die leeftijd heeft vooral te maken met de Winterspelen. "Een derde Spelen halen is mijn doel."

Hendrickx heeft ook een duidelijk doel voor na haar carrière als topsporter. "Wat ik daarna het liefste zou doen is leerkracht lichamelijke opvoeding worden voor kleuters of kinderen van de lagere school. Dat zou ik graag doen."

Bij Bert De Kock is Loena Hendrickx ook nog openhartig over haar populariteit in Japan, hoe ze gepest geweest is als kind, haar moeilijke relatie met haar competitiegewicht en hoe moeilijk het is om te daten. Bekijk de volledige aflevering op VRT MAX.