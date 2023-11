Niet het feetje van 13 in een dozijn: "Het wordt zelfs moeilijk om Loena Hendrickx van WK-goud te houden"

"Ze maakt het in deze sport. Ze is altijd een wedstrijdbeest geweest en knokken en vechten is haar kracht."

"Ze heeft de afgelopen jaren de ontwikkeling doorgemaakt dat ze ervoor kon gaan. 10 jaar geleden kon je hier alleen maar van dromen. Dat het nu werkelijkheid is ..."

Met broer Jorik als coach en vertrouwenspersoon blijft Hendrickx stappen zetten. "Ik heb altijd geweten dat ze meer talent had dan ik", legt Jorik in Sporza Daily uit, "maar Loena was altijd iets speelser en minder fanatiek."

"Ik ben met veel zelfvertrouwen het seizoen ingestapt", legde Loena Hendrickx uit na haar prestigieuze zege op Skate America. "Het was heel emotioneel omdat ik er hard voor heb moeten werken."

Broer Jorik: "Ze had na het EK behoefte aan de professionele omkadering. Na enkele gesprekken was er een goeie match met Eline. Het zit heel goed en Loena heeft er veel aan. Ze kijkt op een andere manier naar deze sport."

Met Eline Berings als mental coach werd een extra schakel toegevoegd aan de omkadering van de leading lady in Europa. "Ze heeft me laten inzien dat ik deze sport zo leuk vind en daarom train ik ook zo hard."

"Ik heb er heel hard voor moeten werken", gaf Loena ook nog mee na haar GP-zege in de VS. "De trainingen verliepen de afgelopen maanden helemaal niet goed."

"Het wordt zelfs moeilijk om haar van de wereldtitel te houden"

Wie zich ook vlot in de gedachtegang van Loena Hendrickx kan verplaatsen, is ex-kunstschaatser Kevin Van der Perren. "Ik heb altijd in haar geloofd", vertelt Van der Perren. "Zelfs toen anderen dat niet deden."

"Ik heb altijd gezegd: "Als het begint te klikken, dan zal het in orde zijn." Dat is nu zo."

"Als er mediabelangstelling is, dan word je ook snel afgeschreven. Je bent dan bang om een fout te maken, maar het verschil in zelfvertrouwen is nu groot."

Er is meer geloof in eigen kunnen en Hendrickx straalt ook met haar eigenzinnige keuzes en stijl. Zo schaatst ze op popdeuntjes, vrij atypisch in het wereldje.

Van der Perren: "Het is niet zoals 13 in een dozijn. Het is atletisch en sterk, niet het typische feetje op het ijs. Dat vind ik heel goed. Dat onderscheidt haar van de rest."

"De jury gaat er nu ook eindelijk in mee. Haar stijl is anders. Ik wilde dat zelf ook altijd doen."

"Ik hoop dat veel mensen hier een voorbeeld aan nemen. Zo kan de modernisering er ook komen en wordt deze sport populairder."

Het EK in januari, waar er nog een rekening open staat, is het doel dit seizoen. "Op papier moet ze dat met de vingers in de neus kunnen winnen", stelt Van der Perren, "al blijft het een momentopname."

"Als er iets mis is in die 4 minuten, dan is het snel gebeurd. Maar normaal moet ze het makkelijk halen en het wordt zelfs heel moeilijk om haar van de wereldtitel te houden."